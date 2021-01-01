ПРИВАТНЫЙ
QIWI КОШЕЛЕК
Создать кошелек
ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ ПОБЕД
ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ ПОБЕД
ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ ПОБЕД
Моментальное пополнение баланса
партнеров
без комиссии
Вывод выигрыша на кошелек без комиссии
Оплата в одно касание в приложении
Создайте отдельный кошелек для пополнения баланса спортивных партнеров. Так основная карта будет в безопасности
Взгляните на ЕЦУПС по-новому
Взгляните на ЕЦУПС по-новому
Взгляните на ЕЦУПС по-новому
Оплата в одно касание! Без ввода кода и без СМС
Скачайте приложение QIWI Кошелек для моментального подтверждения оплаты
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Как пополнять спортивных партнеров ЕЦУПС QIWI Кошельком
Как пополнять спортивных партнеров ЕЦУПС QIWI Кошельком
Как пополнять спортивных партнеров ЕЦУПС QIWI Кошельком
Создать кошелек
Создайте кошелек
Пополните счет спортивного партнера
Пройдите
идентификацию в ЕЦУПС
Пополните кошелек
Получите хотя бы Основной статус кошелька
* ЕЦУПС — Единый центр приема и учета интерактивных ставок. НКО "Мобильная карта"
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